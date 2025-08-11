Başkan Tekin, Kadınlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki kadınları evlerinde ziyaret ederek, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Samimi sohbetlerin ve içten tebessümlerin paylaşıldığı ziyaretlerde, Başkan Tekin kadınların talep, öneri ve dertlerini bire bir dinliyor. Tekin, "Dereboğaz Mahallesinin gülleri ile hasbıhal ettik. Hal hatır sorarken bizden bir istekleri var mıdır diye sorduk. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Bizler büyük bir aileyiz. Kapımız, gönlümüz herkese açık. Kadınlarımızın gücü, Pazaryeri'nin gücüdür" dedi. - BİLECİK