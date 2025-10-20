Başkan Tekin, Muhtarlar Günü\'nde Kadın Muhtarları Ziyaret Etti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın muhtarları ziyaret ederek bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birine imza atan Başkan Tekin, Burçalık Köyü Muhtarı Sabriye Demir ve Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu'yu ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi ve yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında muhtarlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Tekin, yerel yönetimlerde kadınların varlığının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kadınların yönetime katılması, karar mekanizmalarında yer alması toplumumuzun her alanında denge ve adalet sağlar. İlçemizde görev yapan kadın muhtarlarımız, özverili çalışmalarıyla mahallelerine değer katıyor. Bu özel günde onları kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum."

Muhtarlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin'e teşekkür etti. - BİLECİK