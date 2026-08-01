Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi

Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Buluşmaları kapsamında Arslanlı ve Sailer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verirken, yol ve üstyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Halk Buluşmaları kapsamında Arslanlı ve Sailer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verirken, yol ve üstyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halk Buluşmaları" programı kapsamında Arslanlı ve Sailer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Tetik, ilgili birim müdürlerine eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Programın ilk durağı Arslanlı Mahallesi oldu. Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Tetik, mahallede ihtiyaç duyulan hizmetleri yerinde inceledi. Vatandaşların ilettiği talepleri not alan Tetik, çözüm sürecinin hızlandırılması için belediye ekiplerine gerekli talimatları verdi. Halk Buluşmaları'na Sailer Mahallesi'nde devam eden Başkan Tetik, Sailer Mahalle Muhtarı Kamil Karataş'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Tetik, belediyenin sorumluluk alanındaki tüm eksikliklerin planlı şekilde giderilmeye devam edeceğini belirtti. Mahalle ziyaretlerinde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, hizmet üretirken vatandaşın talep ve beklentilerini yerinde dinlemenin önemine dikkat çekerek; "Bizim en büyük rehberimiz vatandaşlarımızın görüşleri. Sorunları makamda değil, yerinde dinliyor, yerinde görüyor ve çözümünü de yine sahada üretiyoruz. Nazilli Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan her noktadaki eksikleri gidermek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana güçlü mali yapıyı hizmete dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Tetik, halka verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde yol ve üstyapı yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Daha önce de sözünü verdiğimiz gibi 2 buçuk yıl içerisinde Nazilli'nin tüm yollarını yenileyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Belediye, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
16:37
TikTok’ta rezil paylaşımları vardı Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:30:29. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.