Başkan Tetik, Arslanlı ve Sailer’de vatandaşları dinledi

Halk Buluşmaları kapsamında Arslanlı ve Sailer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verirken, yol ve üstyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halk Buluşmaları" programı kapsamında Arslanlı ve Sailer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Tetik, ilgili birim müdürlerine eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Programın ilk durağı Arslanlı Mahallesi oldu. Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Tetik, mahallede ihtiyaç duyulan hizmetleri yerinde inceledi. Vatandaşların ilettiği talepleri not alan Tetik, çözüm sürecinin hızlandırılması için belediye ekiplerine gerekli talimatları verdi. Halk Buluşmaları'na Sailer Mahallesi'nde devam eden Başkan Tetik, Sailer Mahalle Muhtarı Kamil Karataş'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Tetik, belediyenin sorumluluk alanındaki tüm eksikliklerin planlı şekilde giderilmeye devam edeceğini belirtti. Mahalle ziyaretlerinde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, hizmet üretirken vatandaşın talep ve beklentilerini yerinde dinlemenin önemine dikkat çekerek; "Bizim en büyük rehberimiz vatandaşlarımızın görüşleri. Sorunları makamda değil, yerinde dinliyor, yerinde görüyor ve çözümünü de yine sahada üretiyoruz. Nazilli Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan her noktadaki eksikleri gidermek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana güçlü mali yapıyı hizmete dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Tetik, halka verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde yol ve üstyapı yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Daha önce de sözünü verdiğimiz gibi 2 buçuk yıl içerisinde Nazilli'nin tüm yollarını yenileyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz" sözlerini kaydetti.