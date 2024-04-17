Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Şehirdeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

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'İşimiz gücümüz Nazilli' diyerek sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; belediyenin sorumluluk alanındaki işlerin takibini bizzat gerçekleştiriyor.

Her gün daire müdürleri ile istişare toplantısı gerçekleştiren ve akabinde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan misafirlerini ağırlayan Başkan Tetik; Aydın Barosu Nazilli Temsilciliği, Anneler Derneği, Nazilli Kent Konseyi, Batmanlılar Derneği, Nazilli Şehit Aileleri Derneği, Çağdaş Ağrılılar Derneği ve Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu temsilcileri ile bir araya geldi.

Şehrin ve Nazilli'deki vatandaşların sorunlarını bildiklerini ve çözümü için kalıcı projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Tetik; "Öncelikle nazik ziyaretlerinden dolayı tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyor, her birini sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Nazillimizi gelecek güzel günlere taşımak için hepimiz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bunun gücüyle çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Sizler kadar biz de çok heyecanlıyız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve milletvekillerimizle hep birlikte el ele, kol kola bu şehrin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Bu süreçte birlikte çalışacağımız, fikir üreteceğimiz tüm sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, kent konseyimize, temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN