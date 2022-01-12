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Başkan Topaloğlu: "Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: "Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor"

12.01.2022 15:05
Başkan Topaloğlu: "Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor"

Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 9'ncu olağan genel kuruluna Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'da katıldı.

Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 9'ncu olağan genel kuruluna Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'da katıldı. Mevcut Başkan Mustafa Tıraş'ın güven tazelediği seçimde Başkan Topaloğlu, "Ekonomideki gelişmelerin hepsi şoförlere yansıdı. Birlik olursak her şey çözülür. Seçimler tekrardan hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Arslanbucak Düğün Salonunda yapılan Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kuruluna Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, oda başkanı Mustafa Tıraş, STK Temsilcileri ve odaya üye şoförler katıldı. Odanın kurucularından olan ve kuruluşundan bugüne kadar başkanlık görevini yapan Mustafa Tıraş, seçime tek listeyle girerek yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu ise Ramazan Kurgan, Turan Akkelle, Nevzat Gürcan, Şerafettin Kaplan, Mesut Kaya ve Mustafa Şahin'den oluştu.

"Birlik olursak her şey çözülür"

Belediye Başkanı Topaloğlu, genel kurulda yaptığı konuşmasında, oda seçimlerinin herkese hayırlı olmasını dileyerek, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. Şoförlerin zor bir meslek yaptığına değinen Başkan Topaloğlu, "Şoför arkadaşların yaptığı iş zor bir görev. Pandemi zaten bütün hesaplarımızı alt üst etti. Şoförler yolcu kapasitesinin yarısı çalıştı. Ekonomideki gelişmelerin hepsi şoförlere yansıdı. Birlik olursak her şey çözülür. Seçimler tekrardan hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin" diye konuştu.

"Daha kaliteli ve güler yüzlü olmayı hedefliyoruz"

Oda Başkanı Tıraş ise uzun yıllardır aynı görevi yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Tıraş, "Taksi ve otobüs şoförleri yarı kapasite ile çalıştı. Servis şoförleri ise 1 sene çalışmadı. Biz hizmet olarak daha kaliteli ve güler yüzlü olmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor
Başkan Topaloğlu: Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor
Başkan Topaloğlu: Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor
Başkan Topaloğlu: Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor

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Esnaf ve Sanatkarlar, Necati Topaloğlu, Mevla, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Topaloğlu: 'Şoför arkadaşlar zor bir görev yapıyor' - Son Dakika


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