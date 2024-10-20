Başkan Toptaş\'tan şehit öğretmen kızına doğum günü sürprizi

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit öğretmen Yusuf Yurt'un kızı Gökçe için anlamlı bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Yurt'un aziz hatırasını yaşatmak ve Gökçe'yi mutlu etmek adına düzenlenen ziyarette Başkan Toptaş, minik Gökçe'yle yakından ilgilendi.

Sivas'ta yaptığı projelerle herkesin gönlüne taht kuran ve görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan öğretmen Yusuf Yurt'un kızı Gökçe'nin doğum gününü unutmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ikametlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kapıyı açtığından doğum günü pastasıyla karşılayan Gökçe'nin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Şehit öğretmenin eşi Esra Yurt ve küçük kızı Gökçe ile bir süre sohbet eden Başkan Toptaş, Gökçe'ye hayırlı, mutlu, sağlıklı ve uzun ömürler dilerken, aynı zamanda şehit Yusuf Yurt'u da rahmetle yad ettiğini belirtti.

Başkan Toptaş, "Aziz şehidimiz, değerli öğretmenimiz Yusuf Yurt'un en kıymetli emaneti Gökçe yavrumuza doğum günü sürprizi yaptık" ifadelerini kullanarak, şehidin geride bıraktığı değerli mirasın her zaman korunacağını vurguladı.

Gökçe'nin daima yanında olma sözü veren Toptaş, "Bizler, şehitlerimizin ailelerine olan sorumluluğumuzu her zaman hissedeceğiz. Onların hatıralarına sahip çıkmak, bizim için bir onurdur. Güzel kızımızın elini asla bırakmayacak, daima yanında olacağız" diye ekledi.

Günün anısına Gökçe'ye çeşitli hediyeler veren Başkan Toptaş, şehit kızıyla hatıra fotoğrafı çekildi. - KAHRAMANMARAŞ