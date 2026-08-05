Onikişubat'ta güvenli ve modern parklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onikişubat'ta güvenli ve modern parklar

Onikişubat\'ta güvenli ve modern parklar
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalleleri güzelleştirirken güvenliği de ön planda tuttuklarını belirterek, "Yapay zeka destekli güvenlik kameralarımızla parklarımızın tamamını izlenebilir hale getirerek hemşehrilerimize daha güvenli sosyal yaşam alanları sunacağız" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalleleri güzelleştirirken güvenliği de ön planda tuttuklarını belirterek, "Yapay zeka destekli güvenlik kameralarımızla parklarımızın tamamını izlenebilir hale getirerek hemşehrilerimize daha güvenli sosyal yaşam alanları sunacağız" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, saha programı kapsamında Hürriyet, Gayberli, Oruç Reis, Ertuğrul Gazi, Şehit Abdullah Çavuş, Rasim Özdenören, Binevler ve Gedemen mahallelerinde yapımı devam eden park projelerini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Toptaş, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Onikişubat Belediyesi tarafından son dönemde vatandaşların hizmetine sunulan Abdal Halil Ağa Parkı, Edik Parkı, Şekerdere Parkı, Karamanlı Parkı, Akif İnan Parkı, Necip Fazıl Parkı, Dinamik Yaşam Parkı, Akçakoyunlu Parkı, Mağaralı Mahalle Parkı, Tavşantepe Mahalle Parkı ve Binevler Mahalle Parkı da ilçe sakinlerinden büyük beğeni görüyor.

Modern tasarımları, geniş yeşil alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme bölümleriyle her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline gelen parklar, özellikle yaz aylarında ailelerin ve çocukların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

Onikişubat Belediyesi, mahallelere değer katan bu projelerle ilçenin yeşil dokusunu güçlendirirken, hemşehrilerine güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

"Tasarım parklarımızla ilçemizin değerini yükseltiyoruz"

İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Hanifi Toptaş, "Biz tüm çalışmalarımızı tasarım, plan ve proje anlayışıyla yürütüyoruz. Her mahallemizde çalışmalarımıza başladık. Adım adım Onikişubat'ımızı daha güzel, daha estetik ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Yaptığımız her yatırımla ilçemizin değerini yükseltiyoruz. Tamamlandığında buralar çiçek gibi olacak inşallah. Vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz bu eserleri hep birlikte koruyacak, gelecek nesillere en güzel şekilde bırakacağız. Mahallelerimizi güzelleştirirken güvenliği de ön planda tutuyoruz. Yapay zeka destekli güvenlik kameralarımızla parklarımızın tamamını izlenebilir hale getirerek hemşehrilerimize daha güvenli sosyal yaşam alanları sunacağız. Renklendirdiğimiz bina trafolarımız da çevre düzenlemeleriyle birlikte mahallelerimize estetik bir görünüm kazandırıyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek ise bizleri daha büyük hizmetler üretmek için motive ediyor" dedi.

İlçenin her mahallesine nitelikli sosyal yaşam alanları kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Toptaş, modern peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri, spor alanları ve yapay zeka destekli güvenlik sistemleriyle donatılan parkların tamamlanmasıyla birlikte Onikişubat'ın yaşam kalitesinin daha da yükseleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hanifi Toptaş, Yapay Zeka, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Onikişubat'ta güvenli ve modern parklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:46:21. #7.13#
SON DAKİKA: Onikişubat'ta güvenli ve modern parklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.