Onikişubat\'ta güvenli ve modern parklar

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalleleri güzelleştirirken güvenliği de ön planda tuttuklarını belirterek, "Yapay zeka destekli güvenlik kameralarımızla parklarımızın tamamını izlenebilir hale getirerek hemşehrilerimize daha güvenli sosyal yaşam alanları sunacağız" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, saha programı kapsamında Hürriyet, Gayberli, Oruç Reis, Ertuğrul Gazi, Şehit Abdullah Çavuş, Rasim Özdenören, Binevler ve Gedemen mahallelerinde yapımı devam eden park projelerini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Toptaş, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Onikişubat Belediyesi tarafından son dönemde vatandaşların hizmetine sunulan Abdal Halil Ağa Parkı, Edik Parkı, Şekerdere Parkı, Karamanlı Parkı, Akif İnan Parkı, Necip Fazıl Parkı, Dinamik Yaşam Parkı, Akçakoyunlu Parkı, Mağaralı Mahalle Parkı, Tavşantepe Mahalle Parkı ve Binevler Mahalle Parkı da ilçe sakinlerinden büyük beğeni görüyor.

Modern tasarımları, geniş yeşil alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme bölümleriyle her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline gelen parklar, özellikle yaz aylarında ailelerin ve çocukların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

Onikişubat Belediyesi, mahallelere değer katan bu projelerle ilçenin yeşil dokusunu güçlendirirken, hemşehrilerine güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

"Tasarım parklarımızla ilçemizin değerini yükseltiyoruz"

İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Hanifi Toptaş, "Biz tüm çalışmalarımızı tasarım, plan ve proje anlayışıyla yürütüyoruz. Her mahallemizde çalışmalarımıza başladık. Adım adım Onikişubat'ımızı daha güzel, daha estetik ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Yaptığımız her yatırımla ilçemizin değerini yükseltiyoruz. Tamamlandığında buralar çiçek gibi olacak inşallah. Vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz bu eserleri hep birlikte koruyacak, gelecek nesillere en güzel şekilde bırakacağız. Mahallelerimizi güzelleştirirken güvenliği de ön planda tutuyoruz. Yapay zeka destekli güvenlik kameralarımızla parklarımızın tamamını izlenebilir hale getirerek hemşehrilerimize daha güvenli sosyal yaşam alanları sunacağız. Renklendirdiğimiz bina trafolarımız da çevre düzenlemeleriyle birlikte mahallelerimize estetik bir görünüm kazandırıyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek ise bizleri daha büyük hizmetler üretmek için motive ediyor" dedi.

İlçenin her mahallesine nitelikli sosyal yaşam alanları kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Toptaş, modern peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri, spor alanları ve yapay zeka destekli güvenlik sistemleriyle donatılan parkların tamamlanmasıyla birlikte Onikişubat'ın yaşam kalitesinin daha da yükseleceğini ifade etti.