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Başkan Tören: "İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Tören: "İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

26.01.2022 16:13
Başkan Tören: "İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan gıda ve yakacak yardımları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan gıda ve yakacak yardımları sürüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İhtiyaç sahibi her vatandaşımıza ulaşabilmek için ekiplerimiz kapılarını çalıyor" dedi.

Altınordu Belediyesi, tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışları ile birlikte sürdürdüğü sosyal desteklerini yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatları ile hem şehir merkezinde hem de kırsalda ekipler, tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalıyor. Ekipler, araştırmalar sonucu tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen tüm talepleri de değerlendiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri odun ve kömürden oluşan yakacak paketlerinin yanında gıda desteğini de hem merkezde hem kırsaldaki vatandaşlara ulaştırıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla çalışmaların sürdüğünü, bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Tören, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşmak için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. - ORDU

Başkan Tören: İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Tören: İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz

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Altınordu Belediyesi, Altınordu, Tören, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tören: 'İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tören: "İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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