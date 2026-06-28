Başkan Tugay Aşure Programında Dostluk ve Doğruluk Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Tugay Aşure Programında Dostluk ve Doğruluk Vurgusu Yaptı

Başkan Tugay Aşure Programında Dostluk ve Doğruluk Vurgusu Yaptı
28.06.2026 10:56  Güncelleme: 11:06
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği'nin düzenlediği aşure programına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği'nin düzenlediği aşure programına katıldı. Yas-ı Matem orucunun ardından gerçekleştirilen etkinlikte birlik, dayanışma ve doğruluk vurgusu yapan Tugay, "Hacı Bektaş-ı Veli, 'Doğruluk dost kapısıdır' der. Bizim dostluğa, dost kapılarına ihtiyacımız var. Kendini doğruluk ve iyilikten yana gören herkesi aşk ile selamlıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Muharrem ayındaki Yas-ı Matem orucunun ardından düzenlenen aşure programına katıldı. Karşıyaka İsmail Cem Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter ile dernek yöneticileri eşlik etti.

Dostluk ve iyilik vurgusu

Konuşmasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözlerinden hareketle dostluk ve iyilik mesajları veren Başkan Dr. Cemil Tugay, "Kerbela, kabul edilemeyecek bir haksızlığın ve zulmün simgesidir. Bu zulüm karşısında boyun eğmeyen yiğit, yürekli ve örnek alınacak insanlar var. Dünyanın neresinde haksızlık varsa son bulsun. Nerede zulüm varsa sona ersin. Kim yanlış yapıyorsa artık kaybetsin, kazanamasın. Hünkar Hacı Bekkaş-ı Veli'nin dediği gibi, 'Doğruluk dost kapısıdır.' Bizim dostluğa, dost kapılarına ihtiyacımız var. Bu da ancak doğruluktan, iyilikten, alçakgönüllülükten ve tevazudan geçiyor. Hepimiz insanız. Ne olursa olsun birbirimize doğruluk ve iyilikle yaklaşmalı, zor günlerimizde birbirimize kol kanat germeliyiz. Bu anlayışı yaşatmaya devam ettiğimize inanıyorum. Kendini doğruluk ve iyilikten yana gören herkesi aşk ile selamlıyorum" dedi.

Taşkaya: "Başkan Tugay her zaman bize güç verdi"

Etkinlikte konuşan Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Taşkaya, "Kerbela yalnızca 680 yılında yaşanmış bir olay değildir. Kerbela; Hakk'ın katında baskıya ve acıya boyun eğilmeyen, adaletin zulme teslim olmadığı, insanlığın canı pahasına koruduğu en büyük hakikat meydanıdır. Alevi Bektaşiler, Kerbela'yı yalnızca gözyaşıyla değil, ikrarla yaşadı. Bu yol; zalime boyun eğmemeyi, mazlumun yanında durmayı, rızalıkla paylaşmayı ve insanı incitmemeyi öğütler. Bugün paylaşacağımız aşure de bu anlayışın simgesidir" dedi. Başkan Tugay'a teşekkür eden Taşkaya, "Geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a gönülden teşekkür ediyoruz. Cemevimizle ilgili hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Her zaman bize güç verdi, yanımızda oldu" diye konuştu.

Deyişler söylendi, semah dönüldü, aşure lokması paylaşıldı

Konuşmaların ardından Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve On İki İmamlar aşkına deyişler söylendi, semah dönüldü. Alevi dedesi Hamza Takmaz, Yas-ı Matem orucunun ardından aşure duasını okudu ve katılımcılar duaya hep birlikte eşlik etti. Alevi yurttaşların dayanışmasıyla hazırlanan aşureyi karan Başkan Dr. Cemil Tugay, etkinliğe katılanlara aşure lokmasını ikram etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tugay Aşure Programında Dostluk ve Doğruluk Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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