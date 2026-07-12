Başkan Tugay Srebrenica Anma Törenine Katıldı - Son Dakika
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Başkan Tugay Srebrenica Anma Törenine Katıldı

Başkan Tugay Srebrenica Anma Törenine Katıldı
12.07.2026 11:14  Güncelleme: 11:21
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi, Srebrenitsa soykırımının 31. yılında anma törenlerine iştirak ederek kurbanlar için dua etti ve Potoçari Anıt Mezarlığı'na beyaz zambak bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp güçlerince katledildiği Srebrenica Katliamı'nın 31'nci yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında Sırp birliklerince 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 31'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Tugay ile Öznur Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Atilla Baysak, Barış Dalgıç ve Seyhan Müşerref Kuralı da eşlik etti. Birçok ülkeden temsilcinin yer aldığı anma programına katılan Başkan Tugay, savaş sırasında yaklaşık 25 bin Boşnak'ın canını kurtarmak amacıyla sığındığı eski akü fabrikasını da ziyaret etti. Tugay, buradaki taziye defterini imzaladı. Resmi törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na geçen Başkan Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, soykırım kurbanları için dua ederek cenaze törenine katıldı ve anıta beyaz zambak bıraktı. Kimlikleri yeni belirlenen Srebrenica soykırımı kurbanlarından 10'u da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Başkan Tugay, Bosna-Hersek programı kapsamında Saraybosna Belediye Başkanı Samir Advic ve Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ile bir araya geldi. 'Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı' ile Aliya Izzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. - SREBRENİTSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tugay Srebrenica Anma Törenine Katıldı - Son Dakika

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