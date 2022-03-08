Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika
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Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık

08.03.2022 12:35
Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugünü tatil ilan etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugünü tatil ilan etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin kadın çalışanlara idari izin verildi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla pozitif ayrımcılık yaparak, belediyedeki kadın çalışanların öğleden sonra idari izinli sayılacağını söyledi.

Söke Belediyesi kadın personeline 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle çiçek dağıtıldı. Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Gürsoy, Saime Cantürk ve Sanem Saydam ile Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Batir; Söke Belediyesi'nde çalışan kadınların, kadınlar gününü kutladı. Diğer taraftan Söke Belediyesi'nin merkez binası dışında, dış birimleri de dolaşılarak kadın personele ve aynı zamanda Söke Belediyesi'nin kadın kursiyerlerine çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN

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Dünya Kadınlar Günü, Söke Belediyesi, Kadınlar Günü, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika


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