Başkan Tuncel'in spor altyapı projesi meyvelerini veriyor

Söke'nin futbol ve diğer branşlarda altyapısını güçlendirmek için yola çıkan Söke Belediye spor, meyveleri toplamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretiz futbol yaz okulu kursları ile işe başlayan Söke Belediyespor, bu kurslara katılan sporculardan yarışmacı takımlar oluşturup, liglerde mücadele etmeye başladı. U-12 ve U-14 kategorilerinde yarışmacı takımları ile liglerde boy gösteren Söke Belediyespor, ilk önemli başarısını U-12 kategorisinde elde etti. Antrenörler İsmail ve Ahmet Arat'ın çalıştırdığı Söke Belediye U-12 Takımı Didim Belediyespor, Didimgücü Gençlikspor ve Altınkumspor'un yer aldığı grupta şampiyon oldu. 8 maç oynayan U-12 takımı 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söke Belediye Başkanı ve aynı zamanda Söke Belediyespor Kulüp Başkanı Levent Tuncel'in Söke'nin ve ülkenin spor camiasına yetenekli ve güçlü sporcular yetiştirmek amacıyla başlattığı proje, Söke'de başarılarla meyvelerini vermeye başladı. Söke Belediyespor çatısı altında masa tenisi takımlarının elde ettiği başarıların ardından Söke Belediyespor Büyük Erkekler Basketbol Takımı'nın Bölgesel Lig'de grup şampiyonluğu ve play-off oynama başarısı derken, son başarı da futbol altyapısından geldi.

Başkan Tuncel, "En fazla gerçekleştirmeyi istediğim işlerden biri de buydu. Altyapılarda başarılı sporcular yetiştirmek ve buradan başarılar elde etmek çok güzel. Başarılı sporcularımız ve teknik heyetlerimizi kutluyorum" dedi. - AYDIN