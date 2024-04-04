Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, aldığı mazbata ve devir teslim töreni sonrası ilk olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına yüzde 50,36 oyla seçilen Abdurrahman Tutdere, aldığı mazbata ve devir teslim töreninin hemen ardından ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığını ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak mezarlığı ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarı başında dua etti. Hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfilde bırakan Tutdere, Adıyaman'ı depreme dirençli bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Tutdere, "Hemşehrilerimizin değerli takdirleri ve iradeleri ile mazbatamızı aldık ve ilk ziyaretimizi 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımıza, deprem şehitlerimize gerçekleştirdik. Seçim kampanyasına başladığımız ilk günden bu yana ifade ettiğimiz gibi Adıyaman'ımız bir deprem şehri ve bilim insanlarının da söylediği üzere henüz kendi depremini yaşamadı. 6 Şubat'ta yaşadığımız acıların aynısını yaşamamak için ilk yapacağımız iş, depreme dair önlem almak ve Adıyaman'ımızı depreme dirençli bir kent haline getirmek olacak. Yeni yapılacak konutların güvenliği, mevcut konutlarımızın kontrolü, yerinde dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması için arabuluculuk faaliyetleri için hızla çalışmaya başlayacağız. Kentimizde konteynerde yaşayan vatandaşımız için de önce konteyner kentlerdeki başta altyapı, temiz su, hijyen ve ulaşım sıkıntıları olmak üzere sorunlara el atacağız, sosyal konut projesi için de çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN