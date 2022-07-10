Başkan Tütüncü kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Tütüncü kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı

10.07.2022 15:07
Başkan Tütüncü kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurban kesim yerlerini gezerek hemşehrileriyle bayramlaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurban kesim yerlerini gezerek hemşehrileriyle bayramlaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşların bayramına ortak oldu. Bu çerçevede Başkan Tütüncü, kurban kesim yeri olarak belirlenen Zafer Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarında hemşehrilerle bir araya geldi. Kepez Belediyesi tarafından belirlenen kesim alanında dini vecibelerini yerine getirenlerle bayramlaşan Başkan Tütüncü, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Başkan Tütüncü, pazar alanı ziyareti sırasında bayramını kutlayan çocuklara hediyeler dağıttı.

Acil yardım ekipleri beklemede

2017 yılından bu yana özel hastane konforunda hizmet veren Kepez Belediyesi Tıp Merkezi Acil sağlık ekipleri, kesim yerimde yaşanabilecek kazalar için hazır bir şekilde bekliyor. Kepez belediyesi, kesim işlemlerinde sıra numarası veriyor. Kurban sırasındaki kesim işlemleri dijital ekran aracılığıyla gösteriliyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılmasının ardından pazar alanının temizliğini anında gerçekleştiriyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tütüncü kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Tütüncü kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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