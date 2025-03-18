Başkan Uçar, Ayakkabı Boyacılarıyla İftar Sofrası Kurdu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe sınırları içinde bulunan ayakkabı boyacıları ve aileleri ile iftar sofrasında buluştu.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da Yakutiye ilçesindeki ayakkabı boyacıları ve tamircileri ile iftarda buluşan Başkan Mahmut Uçar, evlerinden aileleri ile birlikte araçlarla aldığı ayakkabı boyacılarını iftar sofrasında ağırladı. Ayakkabı boyacıları ve aileleri ile birlikte iftar açan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ağırladığı ailelerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Mahmut Uçar, iftar buluşmasını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mesajında "Bugünkü iftar soframızda şehrimizde ayakkabı boyacılığı ve tamirciliği yapan kardeşlerimiz ve ailelerini misafir ettik. Ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyoruz." ifadelerine yer veren Başkan Mahmut Uçar'ın paylaştığı video takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın davetine katılarak iftarlarını açan ayakkabı boyacıları ve aileleri, her fırsatta kendilerine destek veren Başkan Uçar'a bu jestinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı dileklerinde bulundular. - ERZURUM