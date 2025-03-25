Başkan Uçar\'dan Ramazan Geleneği: Personeline İftar İkramı

Erzurum'a bağlı Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, göreve geldiği günden bu yana her Ramazan Ayında olduğu gibi, bu yılda mesai arkadaşlarını evlerinde ziyaret ederek iftarlık ikramı uygulamasını devam ettirdi.

Personellerini evlerinde ziyaret ederek hazırlattığı iftarlıkları kendi elleriyle dağıtan Başkan Mahmut Uçar'ın bu jesti, personel ve aileleri arasında büyük bir memnuniyet uyandırdı.

Yakutiye Belediyesi'nin hizmetlerinde yakaladığı başarıda özveriyle çalışan personelin büyük bir payı olduğunu ifade eden Uçar, "gece gündüz demeden çalışan vefakar arkadaşlarımızı, aileleriyle birlikte evlerinde ziyaret ederek hem hal hatırlarını sorduk, hem de iftarlık ikramında bulunarak yaklaşan ramazan bayramlarını tebrik ettik" dedi.

Başkan Mahmut Uçar'ın, iftarlık ikramını yaptığı bir video ile kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımı, takipçilerinden büyük beğeni aldı. - ERZURUM