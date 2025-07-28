Başkan Uçar; "Hizmet odaklı anlayışla çalışıyoruz"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti hizmet belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulamak için sahada olduklarını söyledi.

Başkan Uçar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti belediyeciliğin hizmet odaklı bir anlayışla yoluna devam ettiğini dile getirerek, " Hafta sonu mesaimizde yine sahadaydık ve bu anlayışla devam eden çalışmaları yerinde gördük. Hilalkent semtimizde devam eden asfalt çalışmalarımızı yerinde inceleyerek mesai arkadaşlarımızın ikram ettiği isli demlik çayını içtik. Tüm mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum" dedi. - ERZURUM