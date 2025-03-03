Başkan Uçar, Ramazan İftarını Üniversiteli Gençlerle Açıkladı

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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilk iftarını yine üniversiteli gençlerle açtı.

Erzurum'un merkezi ilçesi olan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar bu Ramazan'da da geleneği bozmadı ve Ramazanın ilk iftarını üniversite öğrencileriyle birlikte açtı. Yumurtalı kıymalı pide yaptırarak üniversiteleri gençlerin öğrenci evine konuk olan Uçar, elleriyle yaptığı kıymayla da gençlerden tam not aldı. Zaman zaman esprili anların yaşandığı iftar buluşmasında gençlerin hatıralarını da dinleyen ve kendi öğrencilik döneminden hatırlarını anlatarak tecrübelerini paylaşan Başkan Uçar, kayınvalidesinin yaptığı Erzurum'a özgü ayran aşı çorbasını gençlere tattırarak, keyifli anlar yaşattı. - ERZURUM