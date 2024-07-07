Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Yılmaz bebeği evinde ziyaret etti

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde dünyaya gelen Umut Yılmaz bebeği evinde ziyaret etti. Yılmaz, "Biz, 31 Mart günü, "Şehitkamil'e, Umut doğacak." diye söylemiştik. Yanıldık mı, Hayır" dedi.

Boyno Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Arif ve Gülse Özdemir çiftinin bebekleri, Mahalli İdareler Seçimleri'nin yapıldığı 31 Mart 2024 Pazar gün gözlerini dünyaya açtı. Aile, doğan bebeklerine Umut Yılmaz ismini vermeyi tercih etti.

Başkan Umut Yılmaz, Özdemir ailesinin evine gerçekleştirdiği ziyarette, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Umut Yılmaz bebeği kucağına alarak sevgiyle kucakladı ve Özdemir ailesi ile uzun süre sohbet etti. Başkan Yılmaz, bebek Umut Yılmaz'ın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi dileklerinde bulundu.

Özdemir ailesi, Başkan Umut Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk ve onur duyduklarını dile getirerek teşekkürlerini iletti. Başkan Yılmaz, ziyaretin sonunda bebek Umut Yılmaz'a çeşitli hediyeler takdim etti ve Özdemir ailesi ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

"31 Mart'ta Şehitkamil'e umut doğacak demiştim"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biz, 31 Mart günü, "Şehitkamil'e umut doğacak." diye söylemiştik. Yanıldık mı, Hayır. Allah, Umut Yılmaz'ı analı-babalı büyütsün. Allah, acılarını göstertmesin. Çocuk bizim için çok farklı bir şey. Ben, her akşam eve giderken elim ayağım titrer, gaza basarken. 7 ve 17 yaşında çocuklarım var. Onları göreceğim diye heyecan yaparım. Otururum, onları izlerim. Böyle sanki okyanusta çok güzel bir manzarayı izler gibi keyif alırım. Çocuklara çok düşkünüm, Çocuğun her şeyiyle ben ilgilenirim" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ta doğdu, adını Umut Yılmaz koyduk"

İbrahim Arif Özdemir ise, oğullarının doğum sürecini anlatarak, "31 Mart günü oğlum doğmadan önce 1 oy bir oy diye nenemi oy kullanmaya götürdüm. Sonra eşimi oy kullanmaya götürdüm. Daha sonra da Şehir Hastanesi'ne eşimi doğuma götürdüm. Saat 17.30 gibi de oğlumuz oldu. Adını, Umut Yılmaz koymaya karar verdik" diye konuştu. - GAZİANTEP