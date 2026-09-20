Başkan Ünlüce, Azerbaycanlı konuklarını ağırladı

Bakü'nün Yasamal Belediye Başkanı Tahir Memedov ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret ederek yerel yönetimler arası iş birliği ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirme üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Bakü Yasamal Belediye Başkanı Tahir Memedov, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarette Yasamal Belediye Başkanı Tahir Memedov, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Miralemov, Yasamal Vali Yardımcısı Samir İsmiyev, Özel Kuvvetler Komutanlığı Şehit Aileleri ve Gazileri İçtimai Birliği Genel Başkanı Behruz Mehmedzade, Gazi Yüzbaşı Şamhal Ağayev, Gazi Astsubay Cemşit Hüseynov ve Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığı Onur Üyesi Okan Aktaş yer aldı.

Görüşmede, Bakü Yasamal Belediyesinin işleyişi, Azerbaycan'daki yerel yönetim sistemi ve Eskişehir ile Yasamal arasındaki benzerlikler ele alındı. Yerel yönetimler düzeyinde geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının konuşulduğu buluşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının altı çizildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarının şehirler arası ilişkilerle daha da güçlenmesini temenni ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla Tahir Memedov ve beraberindeki heyete teşekkür etti.