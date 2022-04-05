Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
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Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor

05.04.2022 13:54
Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zerdalilik, Sinan, Haşim İşcan ve Gençlik mahalleleri için düzenlenen iftarda "Bizim bu imecemizin Türkiye'ye söyleyeceği çok söz var. Dayanışmamızın, kardeşliğimizin, sevgimizin ve saygımızın insanlığa, dünyaya söyleyeceği çok şey var.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zerdalilik, Sinan, Haşim İşcan ve Gençlik mahalleleri için düzenlenen iftarda "Bizim bu imecemizin Türkiye'ye söyleyeceği çok söz var. Dayanışmamızın, kardeşliğimizin, sevgimizin ve saygımızın insanlığa, dünyaya söyleyeceği çok şey var. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayında mahallelerde iftar sofraları kuruyor. Zerdalilik, Sinan, Haşim İşcan ve Gençlik mahalleleri için iftar sofrası Başöğretmen Atatürk Ortaokulu yanında kuruldu. İftara, Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Çocuklar iftarı palyaço gösterileriyle eğlenerek beklerken Muratpaşa Belediyesi de alanın farklı noktalarından aşevince hazırlanan iftar yemeğinin dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. İftara sayılı dakikalar kala, mahalleli iftar yemeğini alırken Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da sıraya girdi, yemeğini aldı ve iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Edilen duaların ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, Muratpaşa'nın kardeşçe yaşayan, herkesin herkesi yermeden sevdiği bir yer olduğunu belirtti. Muratpaşa Belediyesi olarak bu seviyeye uygun bir hizmet politikasıyla hem zaman ilçe sakinlerinin yanında olduklarını belirten Başkan Uysal, "Bizim bu imecemizin Türkiye'ye söyleyeceği çok söz var. Dayanışmamızın, kardeşliğimizin, sevgimizin ve saygımızın insanlığa, dünyaya söyleyeceği çok şey var. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ramazan'ınız mübarek olsun. Nice güzel Ramazanlarda böyle dayanışma içerisinde, sevgiyi, saygıyı, kardeşliği hep bize nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Uysal, mahalle sakinleriyle sohbet ederken Muratpaşa'da iftar gecesi çocuklar için Hacivat - Karagöz gösterisiyle sona erdi - ANTALYA

Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor

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Haşim İşcan, Ümit Uysal, Muratpaşa, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika


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