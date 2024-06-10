Başkan Uzun, kardeşinin cenazesini kendi elleriyle defnetti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Uzun, kardeşinin cenazesini kendi elleriyle defnetti

Bartın'ın Ulus ilçesi Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un İstanbul'dan gelen kardeşi Hikmet Uzun, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkan Uzun, dualarla defnedilen kardeşinin cenazesini kendi elleriyle mezara indirdi.

10.06.2024 19:51
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Bartın'ın Ulus ilçesi Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un Kurban Bayramı'nı geçirmek için İstanbul'dan ilçeye gelen kardeşi Hikmet Uzun, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkan Uzun, dualarla defnedilen kardeşinin cenazesini kendi elleriyle mezara indirdi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki kardeşi Hikmet Uzun, Kurban Bayramı'na bir hafta kala baba ocağı Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyü Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün öğlen saatlerinde evde kalp krizi geçiren Hikmet Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Hikmet Uzun'un vefatı nedeniyle Kurban Bayramı'nı birlikte geçirmeyi planladığı başta ağabeyi Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve yakınları büyük acı yaşadı.

Hikmet Uzun'un cenazesi, Ağaköy Merkez Mahallesi Camisi'nde kılınan ikindi namazını müteakiben köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Başkan Uzun, dualarla son yolculuğuna uğurlanan kardeşi Hikmet Uzun'un cenazesini kendi elleriyle mezara indirdi. Kardeşini kabre yerleştiren Başkan Uzun, üzerine ilk toprağı da kendisi attı. Cenazeye katılan Vali Nurtaç Arslan ise vefat eden Hikmet Uzun'un annesi Sıddıka ve eşi Hanife Uzun'u teskin ederek, taziyede bulundu.

Cenaze törenine Vali Arslan'ın yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, polis ve askeri erkan, çevre belediye başkanları, çeşitli kurum amir ve müdürleri, merhumun sevenleri ve yakınları katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Uzun, kardeşinin cenazesini kendi elleriyle defnetti - Son Dakika

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