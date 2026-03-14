Başkan Vekili Aksoy, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Esenyurt Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları için iftar programı düzenledi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve eşi Esin Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, hastane başhekimleri, ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda edilen duaların ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından katılımcılara ilahi dinletisi sunuldu.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının manevi atmosferinde sağlık çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Aksoy, "Canımızı emanet ettiğimiz kıymetli sağlık çalışanlarımız, gönül soframıza hoş geldiniz. Türk ve İslam dünyasının bilim insanları İbn-i Sina'dan El-Razi'ye, El-Zehravi'den Akşemseddin'e kadar sağlık alanında önemli katkılar sunmuşlardır. Sizler de bu büyük bilimsel ve kültürel mirasın temsilcilerisiniz. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan kahramanlarımızsınız" dedi.

"İlçenin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli projeleri hayata geçiriyoruz"

Sağlık çalışanlarının hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, acil servislerde ve ambulanslarda büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Aksoy, Esenyurt Belediyesi olarak ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Aksoy, göreve geldikleri günden bu yana sağlık yatırımlarına önem verdiklerini ifade ederek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla koordinasyon içinde üç aile sağlığı merkezini hizmete açtık. Bunun yanı sıra sekiz yeni aile sağlığı merkezinin de ihale süreci tamamlandı, yer teslimleri yapıldı. Bayram öncesinde ilk şantiyenin kurulmasını planlıyoruz" diye konuştu.

112 Acil Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Aksoy, ilçede yeni acil istasyonlarının kurulacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 250 yataklı ek hastane projesinin de gündemde olduğunu kaydeden Aksoy, Çapa Tıp Fakültesi ile yürütülen iş birliğinin Esenyurt'un sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kadın ve çocuk hastanesi gibi yatırımların da gündemde olduğunu ifade eden Aksoy, "Esenyurt'un nüfusu ve genç sayısı düşünüldüğünde bu yatırımlar büyük önem taşıyor. İnşallah yakın zamanda bu projelerle ilgili güzel gelişmeleri paylaşacağız" dedi. Aksoy ayrıca engelli bireylere yönelik projeler, terapi merkezleri, evde bakım hizmetleri ve hasta nakil hizmetleriyle sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirterek, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da saygıyla andı.

"Bizi hatırladığınız için çok mutluyuz"

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üroloji Uzmanı Dr. Kiril Urukal, "Bizi hatırladığınız için çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon olmuş, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Doğa Hospital yöneticisi Neşe Akturan ise "Çok güzel bir akşamdı. Sağlık çalışanlarının bir araya gelmesi çok kıymetli. Belediyemizin düzenlediği bu programdan çok memnun kaldık" dedi.

Hatice Kübra Tongar Esenyurtlularla buluştu

İftar programının ardından geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Yazar ve Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar, Esenyurtlularla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aile kavramı üzerine konuşan Tongar, Esenyurt'taki etkinliklere ailelerin yoğun katılım göstermesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Esenyurt'ta çok coşkulu bir atmosfer var. Ailelerin birlikte katıldığı etkinlikler görmek çok kıymetli. Her yaş grubuna hitap eden programlar düzenlenmesi çok değerli" dedi.

Programa katılan vatandaşlardan Fatma Mercan ise "Esenyurt'ta oturuyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL