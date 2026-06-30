Başkan Vekili Biba\'dan Kent Hali\'ne yakın takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali esnafı ve dernek yönetimini ziyaret etti.

Başkan Vekili Şahin Biba'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat ve Bursa Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Aydın Akyol eşlik etti.

Bursalıların güvenli gıdaya erişimi açısından önem arz eden lojistik ve ticari merkezin işleyişi, ihtiyaçları ve esnafın beklentileri hakkında bilgi alan Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan ve planlanan çalışmaları takibe aldı. Esnafla sohbet eden ve hayırlı işler temennisini ileten Başkan Vekili Biba, talep ve görüşleri topladı. Halde satışa sunulan ürünleri de inceleyen Biba, ayrıca dernek yönetimiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Halin mevcut durumu, ihtiyaçlar, uygulanan ve planlanan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından Biba, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek şirketin yürüttüğü faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldı. - BURSA