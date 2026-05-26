Başkan Vekili Şahin Biba\'dan şehitlik, esnaf ve itfaiye ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı arefesinde hem itfaiye personelini, hem esnafı hem de Hamitler Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitler için dua edip şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Vekili Biba, Gürsu eski Belediye Başkanı merhum Cüneyt Yıldız'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla da Gürsu Eski Mezarlığı'ndaki kabri başında dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, mezarlık ziyaretlerinin ardından Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Vekili Biba, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Vekili Biba, ziyaret esnasında sohbet ettiği vatandaşların da bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diledi.

Başkan Vekili Biba, daha sonra Küçük Sanayi İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı personelin bayramını kutladı. - BURSA