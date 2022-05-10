Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi

10.05.2022 13:34
Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinliğine katıldı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinliğine katıldı.

Okul yöneticileri ve ailelerin geçmiş Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Vekili Subaşı, ailelerin sevincini paylaştı, talep ve görüşlerini dinledi. Okul yönetimi ve ailelere düzenlemen programdan dolayı memnuniyeti dile getiren Subaşı, "Belediye Başkanlığı olarak kadınlar ve çocukların olduğu her etkinliğe gerekli katkıyı ve katılımı sunmaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, geçmiş Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Gece düzenlenen eğlence programı ile son buldu. - BİLECİK

Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi
Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi
Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi
Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi
Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi

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Anneler Günü, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Subaşı, Atatürk İlkokulu anneleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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