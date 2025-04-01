Başkan Veysel Şahin\'den Yaralı Kaya Ailesine Ramazan Ziyareti

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz köyündeki heyelanda enkaz altından yaralı kurtulan Kaya ailesini ziyaret etti.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ramazan Bayramı münasebetiyle, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü'nde 5 Mart 2025 gecesi meydana gelen heyelanda enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya ve ailesini ziyaret etti. Başkan Şahin'e, ziyaret sırasında Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği personelleri de eşlik etti. Ziyarette Başkan Şahin, Kaya ailesinin durumlarıyla ilgili bilgi aldı, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mesut Kaya ve ailesi, Başkan Şahin'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederken, heyelan sırasında yaşadıkları korku ve endişeleri dile getirdi. Kaya ailesi, olayın ardından göstermiş oldukları yardımlar ve desteklerden dolayı Türkeli Belediyesi'ne minnettar olduklarını ifade etti. - SİNOP