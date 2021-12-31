Üye Girişi
Başkan Vidinlioğlu: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz" - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz"

31.12.2021 12:13
Başkan Vidinlioğlu: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz"

Kastamonu'da yürütülen çalışmalar yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz"Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor.

Kastamonu'da yürütülen çalışmalar yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Necdet Karahasan ve Hamdi Öz ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vidinlioğlu, tam otomasyonlu seralarda incelemelerde bulunarak, 2022 yılı planlamasıyla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu mevkiinde bulunan Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, öğretmenler ile sohbet etti ve fikir alışverişinde bulundu. Başkan Vidinlioğlu, daha sonra Mahalle Muhtarı Metin Kuşçu ile birlikte mahallede incelemelerde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sadece alt yapı çalışmaları için 30 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bölgenin eksikliklerini gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tosya Yolu mevkii yeni bir yerleşim yeri olduğu için eksiklikleri var. Önceliğimiz alt yapı eksikliğini gidermek. Programladığımız şekilde çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılı içerisinde bu bölgenin eksikliklerini büyük ölçüde gidereceğiz. Her mahallemizde muhtarlarımız ile incelemeler yapıyoruz. Ortak akıl doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz" dedi.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ziyaretinde öğretmenlere teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, "Pandemi başından bugüne sağlık ordumuzun ve eğitim ordumuzun fedakarca çalıştığını biliyorum. Sağlık ordumuz kendi canlarını hiçe sayarak halk sağlığı için tüm gücüyle virüsle mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Eğitim ordumuz ise yavrularımız derslerinden geri kalmasın diye gerek online gerekse yüz yüze eğitimlerde ellerinden geleni yapıyor. Bu doğrultuda hem sağlık ordumuza hem de eğitim ordumuza teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu: Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz
Başkan Vidinlioğlu: Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz

YORUMLAR
500

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Hamdi Öz, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vidinlioğlu: 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz' - Son Dakika


Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti Ciddiye almayanlar utansın! Testi pozitif çıktı, kendini uçağın tuvaletinde izole etti         
12:13
Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor         
12:00
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
12:04 TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var?
12:00 Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Vidinlioğlu: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement