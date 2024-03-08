Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kadın Çalışanlarıyla 8 Mart\'ı Kutladı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Belediyesi'nin kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte Kastamonu Belediyesi'nde çalışan kadın personeli ziyaret ederek karanfil verdi ve günlerini kutladı. Kadınların yaptıkları çalışmalarla ülkenin gücüne güç kattığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu'da kadının ayrı bir yerinin olduğunun altını çizdi.
Kadınlarıyla varolmuş bir millet olduğumuzun unutulmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Kadınlar siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda önemli görevler üstlendikleri gibi milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı da yetiştirmektedirler. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı'nın Şerife Bacı'sı, Halime Çavuş'u, ilk ayaklanmayı gerçekleştiren kadın heyeti Kastamonulu kadınlardır. Kastamonu insanının vatanını, milletini bu kadar çok sevmesinin nedeni bizleri bu bilinçle yetiştiren, bizlere bu duyguları aktaran analarımız ve atalarımızdır. Bugün Belediye ailemizin bir birinden kıymetli kadın çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladık. Her meslek grubunda yaptıkları çalışmalarla ülkemizin gücüne güç katan, varlıklarıyla bizleri yücelten, yetiştiren, ailelerimizin temel taşı olan kadınlarımızın daima yanındayız. Nice yiğitler yetiştiren şehit annelerimizin mübarek ellerinden öpüyor, annemiz, eşimiz, kız kardeşimiz, yol arkadaşımız olan asil Türk kadınları başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - KASTAMONU
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Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin farklı olacağını belirterek, destek beklediklerini dile getirdi.
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Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.
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İsrail halkı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan sınırındaki çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Seçimler, saldırılar ve çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Ülkede 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Seçim sonuçlarının açıklanması ise çifte zarflı oyların sayımı nedeniyle bir hafta sonra bekleniyor.
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, 'Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.
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