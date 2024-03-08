Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kadın Çalışanlarıyla 8 Mart\'ı Kutladı

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Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Belediyesi'nin kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte Kastamonu Belediyesi'nde çalışan kadın personeli ziyaret ederek karanfil verdi ve günlerini kutladı. Kadınların yaptıkları çalışmalarla ülkenin gücüne güç kattığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu'da kadının ayrı bir yerinin olduğunun altını çizdi.

Kadınlarıyla varolmuş bir millet olduğumuzun unutulmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Kadınlar siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda önemli görevler üstlendikleri gibi milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı da yetiştirmektedirler. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı'nın Şerife Bacı'sı, Halime Çavuş'u, ilk ayaklanmayı gerçekleştiren kadın heyeti Kastamonulu kadınlardır. Kastamonu insanının vatanını, milletini bu kadar çok sevmesinin nedeni bizleri bu bilinçle yetiştiren, bizlere bu duyguları aktaran analarımız ve atalarımızdır. Bugün Belediye ailemizin bir birinden kıymetli kadın çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladık. Her meslek grubunda yaptıkları çalışmalarla ülkemizin gücüne güç katan, varlıklarıyla bizleri yücelten, yetiştiren, ailelerimizin temel taşı olan kadınlarımızın daima yanındayız. Nice yiğitler yetiştiren şehit annelerimizin mübarek ellerinden öpüyor, annemiz, eşimiz, kız kardeşimiz, yol arkadaşımız olan asil Türk kadınları başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - KASTAMONU