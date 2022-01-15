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Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı

15.01.2022 12:50

- Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kardeşler kent ormanında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında yaban hayvanları içinde doğaya yem bıraktı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kardeşler kent ormanında düzenlenen...

- Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kardeşler kent ormanında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında yaban hayvanları içinde doğaya yem bıraktı

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kardeşler kent ormanında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında yaban hayvanları içinde doğaya yem bıraktı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Belediye ve gönüllü kulüpler yaban hayvanları ile sokak hayvanlarını unutmuyor. Gezengözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü sabahın erken saatlerinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyerek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Kardeşler kent ormanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç, kulüp üyeleri ve dağcılar katıldı. Gidiş dönüş toplamda 6,5 kilometre yürüyen ekip yaban hayvanları için yol üzerinde çeşitli noktalara yem bıraktı. Başkan Bilgin'de hayvanlar için ağaç diplerine kendi elleriyle yem döktü.

" Farkındalık oluşturmak istedik"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Soğuk bir Sivas sabahında Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü ekibiyle birlikte hem doğa yürüyüşü hem de yaban hayvanlarını besleme adına Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Bizler şehir merkezindeki sokak hayvanları ve dışarıdaki yaban hayvanlarını kış şartları nedeniyle gönüllülerle birlikte besleme faaliyetlerinde bulunarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Arkadaşlara ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı
Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı
Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı

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Hilmi Bilgin, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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