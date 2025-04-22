Başkan Yalçın, 23 Nisan\'da Koltuğunu Miniklere Emanet Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu minik misafirlere emanet etti. TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Başkan Yalçın, geleceğin teminatı olan çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.

Başkanlık makamındaki ziyarette TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Nilüfer Yanmaz, rehber öğretmeni Fatma Balaban ile 4. sınıf öğrencileri Ahmet Akif Özimamoğlu ve Gülce Duru Tekdemir ile 3. sınıf öğrencisi Giray Emir Tekkal hazır bulundu.

Çocuklar, 23 Nisan'ın coşkusunu doyasıya yaşarken, belediyecilikle ilgili hayallerini ve projelerini Başkan Yalçın'a anlatma fırsatı buldu. Minik başkanların kimi park yapılmasını istedi, kimi okullarına yapılmasını istediği uygulamaları önerdi. Başkan Yalçın ise çocukların fikirlerine büyük bir dikkatle kulak verdi.

"Bugünün küçükleri yarının büyükleri"

Programda konuşan Başkan Yalçın, "23 Nisan, çocuklara armağan edilmiş en özel bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına ithaf etmesi, çocuklara verdiği değerin göstergesidir. Bugün koltuğumuzu gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz çocuklarımız, yarının yöneticileri olacak. Onlara güvenimiz tam" dedi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, başkanlık koltuğuna oturmanın heyecanını yaşarken, öğretmenler de bu anlamlı buluşmadan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ