Başkan Yalçın'a eğitime katkı teşekkürü - Son Dakika

Talas'ta faaliyet gösteren eğitim kurumlarından İdeal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Murat Öztemur, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a okul çevresinde yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Yalçın, okulu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Burada konuşan okul müdürü Murat Öztemur, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde yapılan asfalt yenileme, refüj yenileme, ağaçlandırma ve park düzenleme gibi çalışmalardan oldukça memnun olduklarını söyledi. Yapılan çalışmalarla bölgenin çehresinin değiştiğini belirten Müdür Öztemur, Başkan Yalçın'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Yalçın da ilçenin her bölgesinde alt ve üst yapı çalışmalarıyla dokunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Okullarımızı çok seviyoruz. Sizin okulunuzun da başarılı olması, hem de kurumsal bir marka değerinin olması bizim için daha hoş. Okulunuzun etrafında bu yılki planlamalarımızda faaliyetler vardı. Tamamladık. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın." dedi.

Başkan Yalçın daha sonra öğrencilerle buluşarak hedeflerine ulaşmaları noktasında her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ardından çocuklara okuma yazma alışkanlığını kazandırmak için basımı gerçekleştirilen 'Hayallerim Benim Günlüğüm'ü hediye etti.

Öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Yalçın, günlükleri imzalama taleplerini de geri çevirmedi. - KAYSERİ