Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti

23.04.2022 12:14
Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kansere Karşı Birlikte Derneği'nde (KANKA) tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kansere Karşı Birlikte Derneği'nde (KANKA) tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Burada ilk olarak Çocuk Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Musa Karakürkçü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile görüşen Başkan Yalçın, doktorlarla birlikte tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyelerde bulunan Başkan Yalçın, aileleri ile de görüşerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti
Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti
Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti
Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti

YORUMLAR
500
Yargıtay ve Danıştay başkanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Yargıtay ve Danıştay başkanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Mustafa Yalçın, 23 Nisan, Talas, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement