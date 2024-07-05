Başkan Yalım kentin merkezine dev Türk bayrağı dikti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yalım kentin merkezine dev Türk bayrağı dikti

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde eski belediye binası önünde bulunan alana dev Türk bayrağı dikti. Olayın ardından şahsi hesabından yayınladığı videoyla sert tepki veren Başkan Yalım, 'Besle kargayı oysun gözünü' diyerek görüntüleri paylaşmıştı. Bu sabah kent merkezinde bulunan ve eski belediye binasının önünde yer alan alana dev bir Türk Bayrağı diktiren Başkan Yalım, 'Bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu memleket bizim! Bayrağımızı yakıp yıkanlara inat birlik beraberliğimiz asla bozulmayacaktır' dedi.

05.07.2024 20:39
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Başkan Yalım kentin merkezine dev Türk bayrağı dikti

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde eski belediye binası önünde bulunan alana dev Türk bayrağı dikti.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen karışıklığın ardından iki kişi tarafından Türk Bayrağı'nın yakılmasıyla başlayan süreç, ülke çapında birçok tepkiye neden olmuştu. Olayın ardından şahsi hesabından yayınladığı videoyla sert tepki veren Başkan Yalım, "Besle kargayı oysun gözünü" diyerek görüntüleri paylaşmıştı.

Bu sabah kent merkezinde bulunan ve eski belediye binasının önünde yer alan alana dev bir Türk Bayrağı diktiren Başkan Yalım, "Bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu memleket bizim! Bayrağımızı yakıp yıkanlara inat birlik beraberliğimiz asla bozulmayacaktır" dedi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu 20 metrelik direğe asılan dev boyutlu Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı. Bayrak asıldıktan sonra bölgede açıklama yapan Başkan Yalım, üzücü olayları hatırlatarak tepkisini yineledi.

Başkan Yalım; "Tüm zenginlikleriyle bu vatan bizim ve hepimiz bu toprakların üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklardan beslenen herkesin ihanet etmeden, nankörlük etmeden, birlik ve beraberliği bozmadan yaşaması lazım. Aynı şekilde bu vatanın, bu milletin ve bu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Diğer türlüsü asla kabul edilemez" diye konuştu.

Öte yandan diktikleri Türk Bayrağı'nın tüm İsmetpaşa Caddesi'nden görüldüğünü vurgulayan Başkan Yalım, tüm görkemiyle dalgalanan yeni bayrağın Uşak halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Uşak, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yalım kentin merkezine dev Türk bayrağı dikti - Son Dakika

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