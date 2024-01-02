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Başkan Yaman, yuvasız kuşlara destek oldu - Son Dakika
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Başkan Yaman, yuvasız kuşlara destek oldu

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, soğuk kış günlerinde yuvasız kuşları unutmadı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Tema Vakfı üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yaman, kuşlara özel yuvalar yaptırarak sokakta kalan canlıların yanında oldu. Başkan Yaman, Tema Vakfı gönüllülerinin duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları ve kuşlar kışın zor şartlardan korunacak ve besinlerine daha kolay ulaşabilecek.

Başkan Yaman, yuvasız kuşlara destek oldu
02.01.2024 - 10:19,
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Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu soğuk kış günlerinde yuvasız kuşları unutmadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Tema Vakfı Başkanı ve üyeleri Bayırköy'de Başkan Yaman ile bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinden oluşan Tema Vakfı, bu soğuk kış günlerinde dışarıda yaşayan hiçbir canlıyı unutmadı. Tema Vakfı'na bir destekte Başkan Yaman'dan geldi. Başkan Yaman kış mevsiminde yuvası olmayan kuşlara özel yuvalar yaptırarak sokakta kalan canlıların yanında oldu. Tema Vakfı üyelerine kuş yuvalarını teslim eden Başkan Yaman, "Tema Vakfı gönüllülerimiz her canlının yanında destek olmaya devam ediyor. Bu soğuk kış günlerinde bizler de yuvasız kuşlarımıza destek olmak istedik. Belirli aralıklarla Tema Vakfı üyeleriyle can dostlarımız için bir araya geliyoruz. Kuş yuvalarını teslim ettik. Böyle duyarlı gençlerimiz sayesinde sokak hayvanlarımız ve kuşlarımız hem kışın zor şartlardan korunmuş olacak, hem de besinlerine daha kolay ulaşacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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