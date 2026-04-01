Başkan Yapar, Kuzeytepe Mahallesi esnafıyla buluştu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Kuzeytepe Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Başkan İbrahim Naci Yapar, Kuzeytepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada Başkan Yapar'a belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

Esnafın her zaman yanında olduklarını ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Yapar, birlik ve beraberlik içerisinde Antakya için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - HATAY