Başkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi

14.10.2022 10:00
Başkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Merkez'de kurulan pazarda esnaf ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Tezgah tezgah dolaşarak esnaflarla sohbet eden Başkan Yıldırım, "Bugün pazar esnafımızla bir araya geldik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Bu sebeple yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, AK Parti, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yıldırım, pazar esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

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