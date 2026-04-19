Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: "Çocuklara telefon değil, fırsat verelim"

19.04.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çocukların sporla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, teknolojinin etkisiyle ekran bağımlılığına karşı sporun gerekliliğini vurguladı. Çocukların gelişiminde sporun rolü hakkında önemli mesajlar verdi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya çocukların sporla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, gelişen teknolojinin çocukları ekranlara hapsettiği günümüzde sporun artık bir tercih değil sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırımkaya, "Çocuklara telefon değil, fırsat verelim" dedi.

Yağdere halı sahasında çocuklarla bir araya gelen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya sahada geçirilen zamanın çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Sporla iç içe büyüyen çocukların hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha güçlü bireyler olduğuna dikkat çeken Yıldırımkaya, "Enerjisini sahada atan, takım ruhunu öğrenen çocuklar hayata daha sağlam tutunur, kötü alışkanlıklardan uzak durur" dedi.

Son dönemde yaşanan ve eğitim kurumlarını hedef alan şiddet olaylarının toplumda derin üzüntü oluşturduğunu belirten Yıldırımkaya, bu tür olayların çocukların doğru yönlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Çözümün çocukları yalnız bırakmamak ve onları doğru ortamlara yönlendirmekten geçtiğini dile getiren Yıldırımkaya, "Çocuklarımızın hayatına spor, disiplin ve değer katmalıyız. Bir çocuğun eline sadece telefon vermek yerine, spor yapabileceği imkanlar sunduğumuzda onun sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Osman Yıldırımkaya, Yerel Yönetim, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 15:01:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.