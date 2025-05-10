Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Yılmaz\'dan Anneler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hayattaki ilk öğretmenimiz, şefkat ve kocaman yürekleriyle fedakarlığın timsali olan ömür boyu rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü...

10.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:15
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hayattaki ilk öğretmenimiz, şefkat ve kocaman yürekleriyle fedakarlığın timsali olan ömür boyu rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Anne hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Yılmaz, "Bizlere düşen, sevgi ve şefkatle aydınlattıkları yolumuzda onlara en iyi şekilde layık olabilmektir" dedi.

"Annelerimiz, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasında hiç şüphesiz en büyük güvencemizdir" diyen Yılmaz, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) buyurduğu gibi: "Cennet annelerin ayakları altındadır." Varlıkları ile her daim yaşamımıza dokunan ve fedakarlıkları bir ömür ödeyemeyeceğimiz annelerimiz için ne kadar hizmet etsek de yeterli olmayacaktır. Onların karşılıksız sevgi ve şefkat hisleriyle bizlere sunmaya çalıştıkları hayatın karşılığını hiçbir bedel ile ödemek mümkün olmasa da hiçbir annemizin gözüne yaş, gönlüne gam değmemesi en büyük temennimiz ve duamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, huzur dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

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