Başkan Yılmaz'dan depremzedelere bayram ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan depremzedelere bayram ziyareti

Başkan Yılmaz\'dan depremzedelere bayram ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atalar ve Bayatlı mahallerini ziyaret etti.

01.04.2025 11:44  Güncelleme: 11:48
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atalar ve Bayatlı mahallerini ziyaret etti. Bölgede 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Atalar'ın yaralarını hızlı bir şekilde saracaklarını söyleyen Yılmaz, Bayatlı'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahsucu'nun mezarını yapacaklarının da sözünü verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketlerinden en çok etkilenen Atalar Mahallesi'ni ziyaret ederek, depremzedelerle bayramlaştı. Sık sık bölgeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz'ın ziyaret, bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Çocukları unutmadı

Konteynerlerde yaşamını sürdüren mahalle sakinlerini tek tek ziyaret ederek, bayramlarını tebrik eden Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerin tarafından da ailelere gıda desteği verildi.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Kent merkezinde en çok zarar gören bölgenin Atalar Mahallesi olduğunu anımsatan Yılmaz, deprem konutlarının ihtiyaçlara cevap verir nitelikte yapıldığını söyledi. Atalar'ı diğer tüm mahallelerden ayrı gördüklerini belirten Yılmaz, "Deprem konutları çok güzel yapılmış. Deprem sonrası birçok bölgede olduğu gibi Atalar'da da özellikle su ve elektrik aboneliği noktasında sorunlar yaşanıyor. Atalar'la birlikte bölgedeki mahalle muhtarlarımız ve ilgili kurum müdürlerini bir araya getirerek, inşallah bu sorunları çözeceğiz. Dayanışmayla, el ele vererek tüm yaraları birlikte saracağız. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"Su sorununu en kısa sürede çözeceğiz"

Başkan Yılmaz'ın bayram ziyareti gerçekleştirdiği bir diğer mahalle ise Bayatlı oldu. Mahalle sakinleri ile bayramlaşan Yılmaz, sorun ve talepleri de dinledi. Mahalleye yapılacak yatırımları anlatan Yılmaz, bölgenin yaz aylarında yaşadığı su sorununu hızlı bir şekilde çözeceklerinin sözünü verdi. Yılmaz, "Kentimiz her bölgesinde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bayatlı'ya da futbol ve basketbol sahası için çalışmalara hemen başlıyoruz. Ayrıca çocuklarımız için de bir park yapacağız" diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Şahsucu'nun ailesine ziyaret

Yılmaz, Bayatlı'da yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahsucu'nun ailesini de ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Yılmaz, Gazi Şahsucu'nun aziz hatırasını yaşatmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Bu vatan için can veren, mücadele eden herkese minnettarız. Gazimiz rahat uyusun ailesi emanetimizdir. İnşallah en kısa sürede mezarlığını da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bayatlı'nın sokaklarını gezerek vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara hediyeler verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan depremzedelere bayram ziyareti - Son Dakika

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