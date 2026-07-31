Başkan Yılmaz’dan düğün salonu müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde düzenli olarak gerçekleştirilen mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Kayaönü ve Onat Kutlar Mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu belirterek, her mahalleye eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. İlçenin ihtiyaçlarını masa başında değil, vatandaşlarla aynı ortamı paylaşarak yerinde tespit ettiklerini ifade eden Yılmaz, ortak akıl ve istişare kültürüyle Şehitkamil'i geleceğe hazırladıklarını dile getirdi.

"Vatandaşımızın görüşü bizim için yol göstericidir"

Yılmaz, vatandaşların fikir ve önerilerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini belirterek, "Bizim için en değerli rehber hemşerilerimizin görüşleridir. Her mahallemizin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları en doğru şekilde belirlemek için vatandaşlarımızla sürekli bir araya geliyor, talepleri yerinde dinliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. El birliğiyle daha mutlu ve huzurlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" dedi.

Çevre temizliği vurgusu

Ziyaretlerde çevre temizliği konusunda da önemli mesajlar veren Yılmaz, temiz bir kent oluşturmanın yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Çevre temizliği konusunda ortak sorumluluğumuzdur. Çöpleri atan da biziz, temizleyen de biziz. Belediyemiz ekipleri ilçemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapıyor. Ancak kalıcı temizlik ancak toplum olarak göstereceğimiz duyarlılıkla mümkün olur. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Şehitkamil için hep birlikte sorumluluk almalıyız" ifadelerini kullandı.

3 yeni düğün salonu müjdesi

Yılmaz, düğün maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirterek önemli bir proje müjdesi verdi. Yılmaz, "Günümüzde düğün yapmak ailelerimiz için gerçekten büyük bir külfet haline geldi. Gençlerimizin yuva kurarken yaşadığı zorlukların farkındayız. Allah'ın izniyle ilçemize kazandıracağımız 3 yeni düğün salonuyla bu yükü bir nebze olsun hafifleteceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birlikte üretecek, birlikte başaracağız"

Şehitkamil'in geleceğini vatandaşlarla birlikte şekillendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Şehitkamil'i daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bizim gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak hedefimiz daha yaşanabilir, daha modern ve daha huzurlu bir ilçe oluşturmaktır. Birlikte üretecek, birlikte başaracak ve Şehitkamil'i hep birlikte güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.