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Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret

05.01.2022 13:58
Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılı vatandaş buluşmalarının ilkinde Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılı vatandaş buluşmalarının ilkinde Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında da mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi sakinleriyle buluşan Başkan Oktay Yılmaz, vatandaştan gelen talepleri dinleyip notlarını aldı. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin, sorunların yerinde tespiti ve hizmet önceliklerinin belirlenmesi için çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "2019 yılından bu yana, Yıldırım'ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken temel referansımız Yıldırımlılar. Bunun için her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. İnsanlarımızın talep, beklenti ve önerilerini ilk elden alıyor ve bunlara göre bir yol haritası belirliyoruz. Bugün de Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki hemşehrilerimiz ile verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dinleme imkanı bulduğumuz ziyaretimizde, bölgeye dair yapacağımız işlerimizin bir yol haritasını çizdik. İlçemizin sorunlarını ortak akılla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şiarımız ortak akıl"

2021 yılında hedefledikleri gibi Yıldırım'ın 69 mahallesini defalarca ziyaret ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, 10 mahallede de vatandaşla birlikte istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini aktardı. 2022 yılında kalan 59 mahallede de istişare toplantıları yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da ulaşmadığımız, talebini dinlemediğimiz tek bir insanımız kalmasın diye bizler Yıldırım Belediyesi olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren 'ortak akıl'ı kendimize şiar edindik. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam ediyoruz. Bizim makamımız bir binadan ibaret değil, bizim makamımız Yıldırım'ın caddeleri, sokakları, hemşehrilerimizin yanı" dedi. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret
Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret
Başkan Yılmaz'dan esnafa ziyaret

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Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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