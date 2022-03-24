Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti

24.03.2022 15:21
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Erbaşlar ailesini ziyaret edip, hayır dualarını aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Erbaşlar ailesini ziyaret edip, hayır dualarını aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ev ziyaretleri kapsamında Sinandede Mahallesi sakinlerinden Erbaşlar ailesinin misafiri oldu. Yaşlılara Saygı Haftası Kapsamında 88 yaşındaki Abdullah amcayı ve eşi Mükerrem Teyzeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaşlıların ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Onlarla sohbet ederek anılarını ve nasihatlerini dinledi.

Bu ülke için, bu millet için ömürlerini vakfederek katma değer üreten yaşlılarımıza her şeyden önce bir vefa borcumuz var diyen Başkan Oktay Yılmaz, "Yerel yönetimler ve gönül belediyeciliğinin de gereği olarak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Taleplerini ve beklentilerini dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Yaşlılar Haftası dolayısıyla, bizleri geçtiğimiz günlerde evine davet eden Abdullah amcamızı ziyaret ettik. Değerli büyüklerimizin hal ve hatırlarını sorduk, onların dualarını aldık. Yaşlılarımız Yıldırım'ın değerleri ve yaşayan hafızalarıdır. Yıldırım'daki her vatandaşımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti

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Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti - Son Dakika


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