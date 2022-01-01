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Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi

01.01.2022 15:07
Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi

Vatandaşla sürekli bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yılı Yıldırımlılarla karşıladı.

Vatandaşla sürekli bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yılı Yıldırımlılarla karşıladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Ertuğrulgazi ve Yavuzselim Polis Karakolu, Karapınar Jandarma Karakolu, Çocuk Şube ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi'ni ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutladı. Ziyarette tatlı ikramında bulunan Yılmaz, "2022'ye dinamik başlamak için yılın son akşamında genç kardeşlerimizle buluştuk. Onlarla Sohbet ettik, oyunlar oynadık, istişarelerde bulunduk. 2022 yılı gençlerimize başarı ve mutluluk getirsin. Her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm emniyet güçlerimizin de yeni yılını tebrik ediyorum ve vatan için görevleri başında şehadet şerbetini içen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere hayırlı ömür diliyorum" dedi.

Moral ziyaretlerinde Başkan Oktay Yılmaz'ın son durağı ise 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, yılbaşı gecesi görevi başında olan ekiplerle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı. 2022 yılının Yıldırım'da dünyaya gelen ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Başkan Yılmaz, "İnşallah dünyaya gelen bebeklerimizin değerlerimizle, kültürümüzle yetişen neslin birer temsilcileri olacağına inanıyor ve yavrularımıza Cenab-ı Hak'tan bereketli bir hayat niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi
Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi
Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Oktay Yılmaz, 112 Acil, Yıldırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan yılbaşı mesaisi - Son Dakika


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