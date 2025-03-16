Başkan Yılmaz, iftarını Çıksorut sakinleriyle birlikte açtı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, iftarını vatandaşlarla birlikte 29 Ekim Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında açtı. İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, talepleri dinlerken yapılması planlanan projelerini anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Önceki gün 29 Ekim Mahallesi'nde iftarını Şehitkamil Belediyesi tarafından her akşam bir mahallede kurulan iftar çadırında açan Yılmaz, öncesinde Çıksorut Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Başkan Yılmaz'a büyük ilgi

Başkan Yılmaz'a ziyaretinde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Çıksorut'un sokaklarına girerek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Yılmaz, büyük bir sevgi seli ile karşılaştı.

Kimse yalnız hissetmeyecek

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Yılmaz, "Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan hemşerilerimizle bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Yapacaklarımızı anlattık. Hep söylediğimiz gibi Şehitkamil'de kimse yalnız hissetmeyecek. Kimsenin kendi haline terk edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Her akşam bir mahallede iftar programı

Başkan Yılmaz, daha sonra ise Şehitkamil Belediyesi tarafından iftar çadırı kurulan 29 Ekim Mahallesi'ne gitti. İftar sofrasına katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yılmaz, sabit 5 bölgenin yanı sıra her gün bir mahallede iftar programı düzenlediklerini paylaşarak, "Belediyemiz tarafından düzenlenen 'Mahallemde İftar Var' programında 29 Ekim Mahallesi Geylani Cami'sinin avlusunda vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı yaptık, dua ile orucumuzu açtık. Allah, tutulan oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP