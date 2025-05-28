Başkan Yılmaz, kurbanlık fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Başkan Yılmaz, kurbanlık fiyatlarını açıkladı
28.05.2025 15:46  Güncelleme: 15:47
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı 10 bin adet kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı 10 bin adet kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Vatandaşları fırsatçılara ezdirmeyeceklerini belirten Yılmaz, "Belirlenen satış noktalarımızda Mor Koyun 220, Van Beyazı 230 TL'den satışa sunulmuştur" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sevindirecek haber paylaştı. Geçtiğimiz günlerde bayramda 10 bin küçükbaş hayvansatışa sunacaklarını bildiren Yılmaz, detaylarını da aktardı.

"Bayram hazırlıkları tamamlandı"

Yılmaz, her bayram öncesi fırsatçılar tarafından vatandaşlara yüksek fiyatlardan kurbanlık satıldığını ifade ederek, "Bu bayram buna geçit vermiyoruz. Vatandaşımızın hakkını korurken, binbir emekle hayvanlarını büyüten besicilerimizi de asla ezdirmeyeceğiz. Hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız bu yıl bayramı mutlu ve huzurlu geçirecek" dedi.

Fiyatlar belirlendi

Şehitkamil'de kurban kesim ve satış yerlerinin de belirlendiğini ifade eden Yılmaz, "15 pazaryerimizde hazırlıklarımız tamamlandı. Bunun yanında bu yıl ilk kez belediye olarak vatandaşlarımıza sunacağımız 10 bin adet küçükbaş kurbanlıklarımız Sanayi Mahallesi ve Çıksorut Bölgesi'nde hemşehrilerimizin satışına sunulmuştur. Satış fiyatlarımız da detaylı bir piyasa araştırmasından sonra belirledik. Fiyatlarımız, Mor Koyun 220, Van Beyazı 230 TL. ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Ekonomi, Kurban, Yerel, Son Dakika

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