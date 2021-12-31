Başkan Yılmaz, miniklerin yeni yılını görüntülü arayarak kutladı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, miniklerin yeni yılını görüntülü arayarak kutladı

Başkan Yılmaz, "Aldığım en güzel mektup"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendisine yeni yıl kutlama mektubu gönderen Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerini görüntülü arayarak yeni yıllarını kutladı.

Okuma Yazmayı yeni öğrenen Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a yeni yıl kutlama mesajı içeren mektup gönderdi. Mektubu alan Başkan Yılmaz, sınıf öğretmeni Asena Kapağan'ı görüntülü arayarak öğrencilere seslendi. Çocukların hali hatırını soran Başkan Yılmaz, "Beni çok onurlandırdınız. Aldığım en güzel mektup bu. Yeni Yılınız kutlu olsun hepinizin. Ailenizle çok mutlu bir yıl bekliyorum sizin için dualarımız sizlerle, sizler için çalışıyoruz. En kısa sürede okulunuzu da ziyarete geleceğim.

Öğrencilerin mektubu

"Sayın belediye başkanı amcamız, biz Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileriyiz. Ülkemizin, geleceği ve bizler için çalışan siz büyüklerimize çok teşekkür eder, yeni yılınızı kutlarız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz."