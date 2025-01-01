Başkan Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu

Başkan Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu. Uyumayan Kütüphane, öğrencilere 24 saat hizmet sunarak eğitimde önemli bir destek sağlıyor.

01.01.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yılın son gününde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki öğrencilerle buluştu.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 7-24 Uyumayan Kütüphane, çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerin ders çalışmak için vazgeçilmez mekanı oldu. Nezih, huzurlu ve her türlü teknolojik imkanı bünyesinde barındıran Uyumayan Kütüphane'de öğrenciler gecenin geç saatlerine kadar ders çalışabiliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte yeni yıla saatler kala kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden, tecrübelerini aktaran Başkan Yılmaz, tüm kitapseverlerin yeni yılını kutladı.

Gençlere 'Yıldırım' yatırım

Yıldırım'ın hizmet portföyünde gençlerin öncelikli hizmet gruplarından olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, ilçeye kazandırdıkları kütüphanelerin gençlerin tüm beklentilerine cevap verdiğini vurguladı.

2024 yılında, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi başta olmak üzere ilçeye kazandırdıkları kütüphanelerde 468 bin 988 ziyaretçiyi misafir ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekan toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ile bu durumda amacımıza ulaştık. Mimar Sinan Kütüphanesi, Yıldırım Karapınar Gençlik Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'ni ilçeye kazandırdık. Evlatlarımızın merkezlerimize ilgili, hizmetlerimizin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğininde bir göstergesi. Bu teveccüh bizi Yıldırım'a yeni kütüphaneler, okuma salonları kazandırma konusunda cesaretlendiriyor. Bu dönemde ilçemize yeni merkezler kazandırmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her daim yanındayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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