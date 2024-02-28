Başkan Yılmaz: 'Yaşadığınız şehri biraz tanıyın' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz: 'Yaşadığınız şehri biraz tanıyın'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kopyacı adaylara siyaset dersi verdi. Yılmaz, çakma belediyelerden kopyalayıp yeni orijinal fikirlermiş gibi anlatanlara tepki göstererek, şehri tanımaları gerektiğini vurguladı.

28.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:25
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Başkan Yılmaz: "Yaşadığınız şehri biraz tanıyın"

Başkan Yılmaz, kopyacı adaylara siyaset dersi verdi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yıldır kendisinin uygulaya geldiği işleri çakma belediyelerden kopyalayıp yeni orijinal fikirlermiş gibi anlatanlara, "Biraz yaşadığın şehri tanı. Burada Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı var. Biraz ağzından çıkanı düşünüp konuşacaksın" diyerek siyaset dersi verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eline mikrofonu alıp '20 ilçeye Kariyer merkezi açacağız' diyen adaylara, "Biz o işi 5 yıldır yapıyoruz! Biraz şehrini tanı! Bizim 10 senedir tecrübe edip uygulaya geldiğimiz işler, daha yeni orijinal fikirlermiş gibi gerçek belediyelerden değil de çakma belediyelerden algı belediyeciliği yapanlardan örnekler alınarak anlatılıyor. Burada Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı var. Biraz Ağzından çıkanı düşünüp konuşacaksın. 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Şehrin 1134 tane mahallesini 220 bin emeklisini hepsini bilen tanıyan dolaşan ve günün tamamını Balıkesir'de geçiren Çocukları Balıkesir'de okuyan, ailesi Balıkesir'de yaşayan, tüm işi vergi dairesi Balıkesir'de olan Yücel Yılmaz var burada" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz: 'Yaşadığınız şehri biraz tanıyın' - Son Dakika

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