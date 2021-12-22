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Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı - Son Dakika

Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı

22.12.2021 15:47
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı

Hastane bölgesinde artan araç yoğunluğu ve parklanmaya çözüm getirecek katlı otopark projesini kamuoyuyla paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edeceğimiz 589 araç kapasiteli katlı otopark için ihaleye çıkıyoruz.

Hastane bölgesinde artan araç yoğunluğu ve parklanmaya çözüm getirecek katlı otopark projesini kamuoyuyla paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edeceğimiz 589 araç kapasiteli katlı otopark için ihaleye çıkıyoruz. İnşallah bölgede parklanma sorunu tarihe karışacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hastaneler bölgesinde inşa edilecek katlı otopark projesini kamuoyuyla paylaştı. 4 bin 561 metrekare alan üzerinde yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilecek proje için 28 Aralık Salı günü saat 15.00'da ihalesi yapılacak projeyi açıklayan Başkan Ekrem Yüce, bölgedeki parklanma sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Yüce, projeye ilişkin ilk görselleri de kamuoyuyla paylaşarak, yatırım bedelinin yaklaşık 34 milyon olduğunu söyledi.

Sakarya ulaşımını bir bütün olarak ele aldıklarını ve çağın gereklilikleri çerçevesinde değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, verdikleri bir sözü daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yüce, "Şehrin ulaşım standartlarını yükseltmek için adımlar atıyoruz. Asfalt çalışmalarımız 1 milyon tonu aştı. Hamdolsun Sakarya köprülü kavşak projemiz de sona geldik. Yeni duble yollar, köprülü geçişler, cadde yenileme çalışmaları ve şimdi de yeni bir katlı otoparkla ulaşım geleceğimizi garanti altına alıyoruz" dedi.

Sağlık kampüsüne katlı otopark

Sağlık kampüsü haline gelen bölgede otopark ihtiyacının elzem hale geldiğini söyleyen Başkan Ekrem Yüce, " Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi, eczaneler ve yapımı devam eden 106 yataklı acil durum hastanesi tam bu bölgede yer alıyor. Yakında da yine Sakarya Ticaret Merkezimiz burada tamamlanacak. 24 saat yaşayan bir bölge. İnşallah yap-işlet-devret modeli ile belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan, kamu-özel ortaklığıyla projemizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

589 araç kapasitesi

Başkan Ekrem Yüce projeye ilişkin, "28 Aralık Salı günü ihalesini gerçekleştireceğimiz katlı otopark projemizi 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçireceğiz. Araç kapasitesinin 589 olacağı projemizde diğer tüm gereklilikler de yer alacak. İnşa edeceğimiz katlı otopark bölgede yaşanan parklanmanın oluşturduğu olumsuzluklara etkili bir çözüm sunacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı

Ekrem Yüce, Hastane, Sakarya, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı - Son Dakika


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